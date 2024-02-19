Российский Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ

Пункт управления ВСУ ликвидирован усилиями экипажа российского истребителя Су-34 на купянском направлении Об этом сообщило Минобороны России.

Минобороны опубликовало кадры бегства подразделений ВСУ из Авдеевки

Отмечается, что пункт управления атаковали фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате удара были уничтожены личный состав противника, командный пункт и укрепленные позиции, а также выведена из строя украинская техника.

Выполнив поставленные задачи, Су-34 вернулся на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие инженерных подразделений приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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