Отдельные группы саперов приступили к исследованию уцелевших домов, придомовых территорий и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся боеприпасов.

По данным военного ведомства, как правило, встречаются мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение. За минувшие сутки саперами в черте города был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Также на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке нашли трофейное оружие Запада в расположении подразделения Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

