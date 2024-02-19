Минобороны РФ: саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке
Российские военнослужащие инженерных подразделений приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщает Министерство обороны РФ.
Отдельные группы саперов приступили к исследованию уцелевших домов, придомовых территорий и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся боеприпасов.
По данным военного ведомства, как правило, встречаются мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение. За минувшие сутки саперами в черте города был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Также на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.
Ранее стало известно, что российские бойцы отряда отдельного назначения «Викинг» в ходе рейда по освобожденной Авдеевке нашли трофейное оружие Запада в расположении подразделения Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru