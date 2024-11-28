Российские войска успешно форсировали реку Оскол
28 ноября 202408:22
Российская армия успешно форсировала в Харьковской области реку Оскол. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, экс-подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Он отметил, что сейчас штурмовики закрепились на правом берегу. Успешное преодоление реки стало возможным благодаря ослаблению позиций ВСУ.
После форсирования Оскола была начата операция по взятию поселка Двуречная.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные освободили Копанки в Харьковской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru