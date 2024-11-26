Российская армия взяла под контроль Копанки в Харьковской области
26 ноября 202412:21
Российские военные освободили Копанки в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении пунктов управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.
За минувшие сутки зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием БПЛА Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, с украинской стороны.
Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru