Российская армия взяла под контроль Копанки в Харьковской области

В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении пунктов управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС.

За минувшие сутки зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием БПЛА Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, с украинской стороны.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области, напоминает RT.

