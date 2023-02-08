Российские войска уничтожили цеха Харьковского авиационного завода
Российские военные уничтожили цеха авиазавода в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, также информация размещена в сводке на сайте Минобороны.
По словам представителя Минобороны, на уничтоженном заводе производились и модернизировались беспилотные летательные аппараты, также здесь проводилась модернизация барражирующих боеприпасов.
Ранее более 140 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения «Южной» группировки войск. Об этом сообщило агентство НСН.
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