Минобороны: ВС России уничтожили на донецком направлении более 140 военных ВСУ

В сообщении говорится, что также были уничтожены «один танк, три пикапа, три автомобиля, гаубица «Мста-Б».

«Кроме того, в районах населённых пунктов Авдеевка и Славянск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», - добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении более 130 военных ВСУ на Краснолиманском направлении в течение суток, сообщает RT.