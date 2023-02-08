Минобороны: ВС России уничтожили на донецком направлении более 140 военных ВСУ
Более 140 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения «Южной» группировки войск, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что также были уничтожены «один танк, три пикапа, три автомобиля, гаубица «Мста-Б».
«Кроме того, в районах населённых пунктов Авдеевка и Славянск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», - добавили в министерстве.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении более 130 военных ВСУ на Краснолиманском направлении в течение суток, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru