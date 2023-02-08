Марочко: За сутки ВСУ потеряли под Кременной около 200 солдат
Потери ВСУ на сватово-кременском направлении в Луганской Народной Республике за минувшие сутки составили порядка 200 человек, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
Также он сообщил, что до 30 человек среди украинских военных пропали без вести.
Ранее Марочко сообщил, что часть военных Украины дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас наступают российские силы.
Он отметил, что в ходе активных действий российские военнослужащие отмечают на кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВСУ. По словам Марочко, часть военных оставляют позиции, не оказывая при этом существенного сопротивления.
Российские войска активно наступают в Донбассе, главная цель тех же боев за Артемовск (Бахмут) – это взятие под контроль всей территории ДНР и ЛНР, заявил ранее экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- СМИ: Российские алкогольные компании начали искать замену виски и джину
- Николаевские подпольщики обнаружили морг с выпотрошенными телами военнослужащих ВСУ
- Марочко: За сутки ВСУ потеряли под Кременной около 200 солдат
- «Только живи»: Жена госпитализированного Костомарова поздравила спортсмена с днем рождения
- Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6234
- В Госдуме разработали поправки, запрещающие СМИ указывать на тюремное прошлое добровольцев
- Захарова назвала действия Борреля «дипломатией преследования»
- В Турцию направят дополнительную группировку спасателей из России
- СМИ: В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
- Рогов: Линию фронта необходимо отодвинуть на 150 километров из-за поставок ракет Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru