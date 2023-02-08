Марочко: За сутки ВСУ потеряли под Кременной около 200 солдат

Потери ВСУ на сватово-кременском направлении в Луганской Народной Республике за минувшие сутки составили порядка 200 человек, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Также он сообщил, что до 30 человек среди украинских военных пропали без вести.

Ранее Марочко сообщил, что часть военных Украины дезертируют с позиций в районе Кременной, где сейчас наступают российские силы.

Марочко: Вооруженные силы России развивают наступление в районе Кременной

Он отметил, что в ходе активных действий российские военнослужащие отмечают на кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВСУ. По словам Марочко, часть военных оставляют позиции, не оказывая при этом существенного сопротивления.

Российские войска активно наступают в Донбассе, главная цель тех же боев за Артемовск (Бахмут) – это взятие под контроль всей территории ДНР и ЛНР, заявил ранее экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина
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