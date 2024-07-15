Российские войска уничтожили британскую САУ в зоне проведения СВО

Российская армия вывела из строя изготовленную в Великобритании самоходную артиллерийскую установку (САУ) АS-90. Об этом сообщило Минобороны России.

Над тремя регионами России нейтрализовали 22 беспилотника ВСУ

В ведомстве отметили, что техника была уничтожена близ населенного пункта Ильинка cилами военнослужащих группировки войск «Южная».

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили в ходе контрбатарейной борьбы шведскую САУ Archer — самое быстрое самоходное орудие в мире.

Ранее шесть украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя регионами России.

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ФОТО: РИА Новости
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