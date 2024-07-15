Над тремя регионами России нейтрализовали 22 беспилотника ВСУ

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА», — отметили в ведомстве.

Так, 15 дронов сбили над территорией Брянской области, шесть – над Крымом, еще один – над Липецкой областью.

Ранее липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА упал на территории электроподстанции в Становлянском муниципальном округе, работа объекта не нарушена, никто не пострадал, напоминает 360.ru.

