Над тремя регионами России нейтрализовали 22 беспилотника ВСУ

Более 20 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя российскими регионами в течение ночи. Об этом сообщило Минобороны.

В Севастополе сбили украинский беспилотник

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА», — отметили в ведомстве.

Так, 15 дронов сбили над территорией Брянской области, шесть – над Крымом, еще один – над Липецкой областью.

Ранее липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА упал на территории электроподстанции в Становлянском муниципальном округе, работа объекта не нарушена, никто не пострадал, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОМинобороныБеспилотники

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