Над тремя регионами России нейтрализовали 22 беспилотника ВСУ
15 июля 202407:35
Более 20 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя российскими регионами в течение ночи. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА», — отметили в ведомстве.
Так, 15 дронов сбили над территорией Брянской области, шесть – над Крымом, еще один – над Липецкой областью.
Ранее липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА упал на территории электроподстанции в Становлянском муниципальном округе, работа объекта не нарушена, никто не пострадал, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru