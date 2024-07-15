Над Орловской, Брянской и Курской областями уничтожили шесть БПЛА
15 июля 202409:23
Еще шесть украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, очередная попытка Киева совершить атаку была пресечена утром 15 июля.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БпЛА», — сообщили в министерстве.
Минобороны уточнило, что военные перехватили один дрон над Орловской областью, уничтожили два БПЛА над Брянской и три – над Курской.
Ранее ПВО нейтрализовала 22 дрона ВСУ над Крымом, Брянской и Липецкой областями, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Орловской, Брянской и Курской областями уничтожили шесть БПЛА
- Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу
- В США расследуют стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт
- В Пакистане арестовали экс-премьера страны Хана и его жену
- В Курской области сбили три беспилотника
- Фильм «Не одна дома» стал лидером кинопроката в России за выходные
- В очередях у Крымского моста скопилось более 1,2 тысячи автомобилей
- Над тремя регионами России нейтрализовали 22 беспилотника ВСУ
- В России предложили пошаговую индексацию утильсбора на машины и автобусы
- В НАТО отвергли предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru