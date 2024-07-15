Над Орловской, Брянской и Курской областями уничтожили шесть БПЛА

Еще шесть украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

Над тремя регионами России нейтрализовали 22 беспилотника ВСУ

Как отметили в ведомстве, очередная попытка Киева совершить атаку была пресечена утром 15 июля.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БпЛА», — сообщили в министерстве.

Минобороны уточнило, что военные перехватили один дрон над Орловской областью, уничтожили два БПЛА над Брянской и три – над Курской.

Ранее ПВО нейтрализовала 22 дрона ВСУ над Крымом, Брянской и Липецкой областями, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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