Российские войска сообщили об активизации разведки ВСУ на кременском участке фронта
Военнослужащие ВСУ усилили разведку на кременском участке фронта в Донбассе. Об этом заявил российский солдат 20-й армии Западного военного округа, сообщило агентство РИА Новости.
Военный назвал обстановку на фронте «стабильной, но напряженной». Он отметил, что украинская армия постоянном запускает БПЛА и следит за позициями российских войск. При этом российский военнослужащий отметил, что беспилотники удается вовремя сбивать, что дестабилизирует украинских бойцов.
Источник агентства добавил, что ежедневно российские войска сбивают на этом участке фронта не менее трех-четырех украинских дронов.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия использует новую тактику на луганском направлении, провоцируя российских военнослужащих на стрельбу вхолостую.
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