Марочко: ВСУ провоцируют военных РФ на стрельбу вхолостую

По словам офицера, бойцы ВСУ небольшими маневренными группами выдвигаются в зону российских позиций. Противник дает себя обнаружить, военные РФ открывают огонь, но украинские солдаты сразу же уходят в укрытия.

«Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода в холостую боеприпасов у наших подразделений», — цитирует Марочко.

Офицер предположил, что таким образом ВСУ экономят поставляемые НАТО боеприпасы, отмечает телеканал «360».

Ранее Марочко заявил, что украинские военные перегоняют одну и ту же технику несколько раз, чтобы ввести российскую разведку в заблуждение, пишет Ura.ru.

