Марочко: ВСУ провоцируют военных РФ на стрельбу вхолостую
Украинская армия использует новую тактику на луганском направлении, провоцируя российских военнослужащих. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам офицера, бойцы ВСУ небольшими маневренными группами выдвигаются в зону российских позиций. Противник дает себя обнаружить, военные РФ открывают огонь, но украинские солдаты сразу же уходят в укрытия.
«Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода в холостую боеприпасов у наших подразделений», — цитирует Марочко.
Офицер предположил, что таким образом ВСУ экономят поставляемые НАТО боеприпасы, отмечает телеканал «360».
Ранее Марочко заявил, что украинские военные перегоняют одну и ту же технику несколько раз, чтобы ввести российскую разведку в заблуждение, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru