Марочко: Российские войска продвинулись в районе Надии

По его словам, Вооруженные силы России покинули пределы Надии и движутся к административной границы ЛНР. Сейчас передовые порядки российских войск находятся от нее менее чем в трех километрах.

Также Марочко отметил успешные действия российской армии в районе населенных пунктов Новоегоровка и Сергеевка.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Надия (ЛНР).

