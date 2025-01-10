Марочко: Российские войска продвинулись в районе Надии
В результате успешных боевых действий в зоне спецоперации России на Украине российская армия продвинулась в занятой ВСУ части ЛНР близ населенного пункта Надия. Об этом заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, Вооруженные силы России покинули пределы Надии и движутся к административной границы ЛНР. Сейчас передовые порядки российских войск находятся от нее менее чем в трех километрах.
Также Марочко отметил успешные действия российской армии в районе населенных пунктов Новоегоровка и Сергеевка.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Надия (ЛНР).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru