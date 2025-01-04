Минобороны: Российская армия освободила село Надия
Российские войска освободили населенный пункт Надия (ЛНР). Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль усилиями подразделений группировки войск «Запад».
Кроме того, бойцы группировки «Запад» поразили бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Торского (ДНР), а также вблизи Зеленого Гая, Загрызово, Ивановки, Глушковки и Двуречной (Харьковская область).
Также группировка войск «Запад» вывела из строя около 590 солдат ВСУ, а также боевую машину чешской РСЗО Striga, БМП, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, орудие М101, два бронеавтомобиля HMMWV и два бронетранспортера М113. Также был уничтожен склад беоприпасов.
Ранее Минобороны сообщило, что в 2024 году Вооруженным силам России удалось взять под контроль 214 населенных пунктов в зоне проведения СВО и в Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru