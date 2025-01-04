Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль усилиями подразделений группировки войск «Запад».

Кроме того, бойцы группировки «Запад» поразили бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Торского (ДНР), а также вблизи Зеленого Гая, Загрызово, Ивановки, Глушковки и Двуречной (Харьковская область).

Также группировка войск «Запад» вывела из строя около 590 солдат ВСУ, а также боевую машину чешской РСЗО Striga, БМП, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, орудие М101, два бронеавтомобиля HMMWV и два бронетранспортера М113. Также был уничтожен склад беоприпасов.

Ранее Минобороны сообщило, что в 2024 году Вооруженным силам России удалось взять под контроль 214 населенных пунктов в зоне проведения СВО и в Курской области.

