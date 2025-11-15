Российские войска атаковали военный аэродром ВСУ

Кроме того, российская войска атаковали объект энергетической инфраструктуры, поддерживавший работу военно-промышленного комплекса Украины.

Также в 152 районах были атакованы пункты временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований украинской армии. Были поражены и места сборки беспилотников и безэкипажных катеров.

Ранее государственная энергетическая компания Украины «Центрэнерго» сообщила о полной остановке всех тепловых электростанций страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

