Российские войска атаковали военный аэродром ВСУ
Российская армия поразила военный аэродром ВСУ, сообщило Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что в атаке принимали участие артиллерия, ракетные войска, ударные беспилотники и оперативно-тактическая авиация.
Кроме того, российская войска атаковали объект энергетической инфраструктуры, поддерживавший работу военно-промышленного комплекса Украины.
Также в 152 районах были атакованы пункты временной дислокации иностранных наемников и вооруженных формирований украинской армии. Были поражены и места сборки беспилотников и безэкипажных катеров.
Ранее государственная энергетическая компания Украины «Центрэнерго» сообщила о полной остановке всех тепловых электростанций страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
