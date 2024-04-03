Российские войска атаковали скопление ВСУ в Купянске

Российская армия атаковала скопление сил ВСУ близ Купянска (Харьковская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По его словам, цель выявили разведорганы России, удар нанесла авиация планирующими корректируемыми авиабомбами.

Марочко добавил, что в результате атаки потери украинской армии составили до взвода живой силы и несколько боевых машин пехоты.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ практически закончили возведение оборонных сооружений близ Купянска.

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ФОТО: РИА Новости
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