В центре Челябинска водитель автобуса въехала в троллейбус

По предварительной информации, днём 7 августа около дома №77 на улице Ленина автобус Volgabus врезался в стоящий троллейбус «Синара». За рулём автобуса находилась 57-летняя женщина, а троллейбусом управлял 53-летний местный житель. В момент ДТП несколько пассажиров в обоих транспортных средствах потеряли равновесие и упали.

В результате происшествия травмы получили трое пассажиров автобуса и один человек, ехавший в троллейбусе. Все пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения для осмотра и обследования.

На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают обстоятельства и выясняют причины аварии.

Накануне в Казани трамвай с пассажирами загорелся на ходу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».