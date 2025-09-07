В центре Челябинска водитель автобуса въехала в троллейбус
В центре Челябинска после столкновения автобуса с троллейбусом пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по городу.
По предварительной информации, днём 7 августа около дома №77 на улице Ленина автобус Volgabus врезался в стоящий троллейбус «Синара». За рулём автобуса находилась 57-летняя женщина, а троллейбусом управлял 53-летний местный житель. В момент ДТП несколько пассажиров в обоих транспортных средствах потеряли равновесие и упали.
В результате происшествия травмы получили трое пассажиров автобуса и один человек, ехавший в троллейбусе. Все пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения для осмотра и обследования.
На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают обстоятельства и выясняют причины аварии.
Накануне в Казани трамвай с пассажирами загорелся на ходу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
