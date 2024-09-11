Российские военные уничтожили группу ВСУ в Курской области

Группа военнослужащих ВСУ была ликвидирована силами морских пехотинцев Тихоокеанского флота России близ населенного пункта Гордеевка (Курская область). Об этом сообщило РИА Новости.

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Отмечается, что было уничтожено подразделение мотопехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Село Гордеевка находится в Кореневском районе Курской области, расстояние от населенного пункта до российско-украинской границы — около двух километров.

Ранее российская армия смогла выбить силы ВСУ из Гордеевки в течение полутора часов.

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ФОТО: скриншот видео
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