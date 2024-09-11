Российские военные уничтожили группу ВСУ в Курской области
11 сентября 202414:53
Группа военнослужащих ВСУ была ликвидирована силами морских пехотинцев Тихоокеанского флота России близ населенного пункта Гордеевка (Курская область). Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что было уничтожено подразделение мотопехоты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Село Гордеевка находится в Кореневском районе Курской области, расстояние от населенного пункта до российско-украинской границы — около двух километров.
Ранее российская армия смогла выбить силы ВСУ из Гордеевки в течение полутора часов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru