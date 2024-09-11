В ходе контрнаступления под Курском в плен попали бойцы ВСУ

Российские военнослужащие в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен бойцов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Два майора».

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Украинские солдаты были захвачены при освобождении населенных пунктов Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово.

10 сентября российские военные начали крупное контрнаступление в Курской области. В течение полутора часов им удалось выбить силы противника из села Гордеевка в Кореневском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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