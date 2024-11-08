Российские военные спасли троих мирных жителей Курской области
8 ноября 202419:15
Российские военные спасли троих мирных жителей Курской области. Об освобождении жителей региона заявил губернатор области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что мужчина и женщина жили под Суджей, которая сейчас занята ВСУ, еще один мужчина родился в Глушковском районе области.
Смирнов добавил, что сейчас спасенные находятся в безопасном месте, им оказывают помощь.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, двое сдались в плен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цены на сливочное масло в России выросли на 1,4% за неделю
- Звезда фильма «Один дома» сыграет во втором сезоне сериала «Fallout»
- Кулеба заявил, что конфликт с Россией был неизбежен
- Средства ПВО России сбили украинский беспилотник в Белгородской области
- Российские военные спасли троих мирных жителей Курской области
- Лягушки Чернобыля научились противостоять радиации
- Больше половины жителей ФРГ поддержали уход Шольца
- Россия «депортировала» в Финляндию собак, самостоятельно перешедших границу
- Приостановлен сертификат эксплуатанта крупнейшей грузовой авиакомпании РФ
- Фон дер Ляйен призвала заменить российский газ в Евросоюзе на американский
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru