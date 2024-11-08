Российские военные спасли троих мирных жителей Курской области

Глава региона отметил, что мужчина и женщина жили под Суджей, которая сейчас занята ВСУ, еще один мужчина родился в Глушковском районе области.

Смирнов добавил, что сейчас спасенные находятся в безопасном месте, им оказывают помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, двое сдались в плен.



