Российские военные спасли троих мирных жителей Курской области

Российские военные спасли троих мирных жителей Курской области. Об освобождении жителей региона заявил губернатор области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ сообщило об ударах по 17 бригадам ВСУ в Курской области за неделю

Глава региона отметил, что мужчина и женщина жили под Суджей, которая сейчас занята ВСУ, еще один мужчина родился в Глушковском районе области.

Смирнов добавил, что сейчас спасенные находятся в безопасном месте, им оказывают помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, двое сдались в плен.


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Фото: vk.com/id540852631/Николай Волобуев
ТЕГИ:ГубернаторЭвакуацияКурская ОбластьРоссийская Армия

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