По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 500 военнослужащих.

Также российские войска подбили 189 танков, 121 БМП и 107 БТР, 1094 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 262 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 26 единиц инженерной техники и 829 автомобилей.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения российской армии отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки, сообщает RT.