Потери ВСУ в Курской области превысили 30 500 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, двое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 500 военнослужащих.
Также российские войска подбили 189 танков, 121 БМП и 107 БТР, 1094 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 262 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 26 единиц инженерной техники и 829 автомобилей.
Ранее в Минобороны заявили, что подразделения российской армии отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru