Российские суды вынесли более 100 приговоров военнослужащим ВСУ

В ближайшее время начнется судебное разбирательство в отношении командира взвода Василия Ткачука за приказ открыть огонь по людям весной 2022 года и морского пехотинца Максим Чернушенко, который исполнил приказ командира Владислава Стрюкова о применении оружия против мирного населения. Сейчас с ними ведутся следственные действия, Стрюкова уже судят.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепра Бориса Филатова, в отношении которого весной 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье «Подстрекательство к совершению геноцида». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

