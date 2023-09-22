Российские суды вынесли более 100 приговоров военнослужащим ВСУ
Более 100 приговоров за совершенные преступления против мирного населения вынесли российские суды военнослужащим ВСУ. Соответствующее заявление прозвучало на совещании в ДНР с участием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщила пресс-служба ведомства.
В ближайшее время начнется судебное разбирательство в отношении командира взвода Василия Ткачука за приказ открыть огонь по людям весной 2022 года и морского пехотинца Максим Чернушенко, который исполнил приказ командира Владислава Стрюкова о применении оружия против мирного населения. Сейчас с ними ведутся следственные действия, Стрюкова уже судят.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепра Бориса Филатова, в отношении которого весной 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье «Подстрекательство к совершению геноцида». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru