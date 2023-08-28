Полковника ВСУ заочно приговорили за обстрел Донецка к пожизненному заключению

Храпача признали виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, а также в покушении на таковое в отношении двух и более лиц. Кроме того, его обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и применением в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба.

Отмечается, что осужденный обстрелял Киевский район в Константиновке 30 декабря 2022 года. Его целью было уничтожение социальной инфраструктуры и устрашение граждан, не поддерживающих украинскую власть. В результате попадания шести ракет в гостиницу «Виктория» погиб сотрудник военных следственных органов. При этом мирное население не пострадало.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в России иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о Вооруженных силах России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

