Полковника ВСУ заочно приговорили за обстрел Донецка к пожизненному заключению
Суд в ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за обстрел Киевского района Донецка из РСЗО командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Главную военную прокуратуру России.
Храпача признали виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, а также в покушении на таковое в отношении двух и более лиц. Кроме того, его обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и применением в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, повлекшем причинение значительного ущерба.
Отмечается, что осужденный обстрелял Киевский район в Константиновке 30 декабря 2022 года. Его целью было уничтожение социальной инфраструктуры и устрашение граждан, не поддерживающих украинскую власть. В результате попадания шести ракет в гостиницу «Виктория» погиб сотрудник военных следственных органов. При этом мирное население не пострадало.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в России иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о Вооруженных силах России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru