Российские средства ПВО уничтожили несколько целей в Белгородской области
Несколько воздушных целей были сбиты российской системой ПВО над Белгородом и Белгородской областью. ОБ этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки пострадал автосервис в Белгороде. Рабочие успели эвакуировать людей из здания и вызвали оперативные службы, которые сейчас занимаются ликвидацией возгорания.
Также в Белгороде получила повреждения крыша на территории одного из предприятий, посечены фасады и кровли в трех частных домах, нанесен урон 27 автомобилям.
Кроме того, в селе Репное Белгородского района посечен осколками автомобиль, повреждена кровля частного дома в селе Таврова, а также пробита кровля и повреждены два автомобиля в поселке Дубовое.
Глава региона отметил, что на местах трудятся оперативные службы, удалось обойтись без пострадавших.
Ранее Минобороны сообщило, что десять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены над российской территорией.
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