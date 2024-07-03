Российские средства ПВО уничтожили несколько целей в Белгородской области

По его словам, в результате атаки пострадал автосервис в Белгороде. Рабочие успели эвакуировать людей из здания и вызвали оперативные службы, которые сейчас занимаются ликвидацией возгорания.

Также в Белгороде получила повреждения крыша на территории одного из предприятий, посечены фасады и кровли в трех частных домах, нанесен урон 27 автомобилям.

Кроме того, в селе Репное Белгородского района посечен осколками автомобиль, повреждена кровля частного дома в селе Таврова, а также пробита кровля и повреждены два автомобиля в поселке Дубовое.

Глава региона отметил, что на местах трудятся оперативные службы, удалось обойтись без пострадавших.

Ранее Минобороны сообщило, что десять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены над российской территорией.

