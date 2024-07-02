Над Брянской областью сбили очередной беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа сбили в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

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«Еще один летательный аппарат... уничтожен над территорией Трубчевского района силами ПВО Министерства обороны», — указал Богомаз.

Пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 июля над Брянской областью сбили четыре дрона ВСУ, пишет 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБрянская ОбластьБеспилотники

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