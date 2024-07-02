Над Брянской областью сбили очередной беспилотник ВСУ
2 июля 202410:05
Украинский беспилотник самолетного типа сбили в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
«Еще один летательный аппарат... уничтожен над территорией Трубчевского района силами ПВО Министерства обороны», — указал Богомаз.
Пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 июля над Брянской областью сбили четыре дрона ВСУ, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru