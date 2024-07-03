Над Белгородской, Брянской и Московской областями уничтожили 10 дронов ВСУ
Десять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России, передает Минобороны.
По данным ведомства, минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили пять дронов над Белгородской областью, четыре беспилотника — над Брянской, еще один — над Московской.
«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска», — добавили в Минобороны.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки морских дронов. По словам градоначальника, до 09:00 специалисты будут обследовать акваторию бухты, входы на пляжи и набережную ограничат, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru