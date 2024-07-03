Над Белгородской, Брянской и Московской областями уничтожили 10 дронов ВСУ

По данным ведомства, минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили пять дронов над Белгородской областью, четыре беспилотника — над Брянской, еще один — над Московской.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска», — добавили в Минобороны.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки морских дронов. По словам градоначальника, до 09:00 специалисты будут обследовать акваторию бухты, входы на пляжи и набережную ограничат, пишет Ura.ru.

