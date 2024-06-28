Российские средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что беспилотники были обнаружены и перехвачены примерно в 12:30 по московскому времени.
Украинские войска намеревались нанести удар по российским объектам при помощи беспилотников самолетного ведомства, уточнили представители оборонного ведомства. Подобные летательные аппараты могут перемещать до нескольких десятков килограммов взрывчатки.
Ранее белорусские пограничники уничтожили беспилотник ВСУ, проводивший разведку приграничных территорий, в Ельском районе (Гомельская область).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru