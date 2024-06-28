Пограничники сбили украинский беспилотник в Белоруссии

Белорусские пограничники уничтожили беспилотник ВСУ, проводивший разведку приграничных территорий, в Ельском районе (Гомельская область) 26 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Отмечается, что БПЛА был сбит в результате применения средств подавления и боевого оружия пограничным нарядом от пограничной заставы Мозырского погранотряда.

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В ликвидированном дроне была найдена карта памяти. Она содержала данные об инфраструктурных и промышленных объектах приграничной белорусской территории.

Представители Государственного пограничного контроля также сообщили об активности на приграничной территории «Русского добровольческого корпуса» (признан террористической организацией и запрещен в России), члены которого занимаются разведывательной деятельностью и рекогносцировкой местности.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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