Над Дмитриевским районом Курской области сбили украинскую ракету

Средства противовоздушной обороны сбили выпущенную ВСУ ракету в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Шесть украинских ракет сбили над Большесолдатским районом Курской области

«Сбита украинская ракета над Дмитриевским районом», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Смирнов напомнил местным жителям, что приближаться к обломкам ракет или трогать их не следует, о находке необходимо сообщить в экстренные службы.

Ранее в Курской области сбили пять беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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