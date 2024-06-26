Над Дмитриевским районом Курской области сбили украинскую ракету
26 июня 202412:26
Средства противовоздушной обороны сбили выпущенную ВСУ ракету в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Сбита украинская ракета над Дмитриевским районом», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Смирнов напомнил местным жителям, что приближаться к обломкам ракет или трогать их не следует, о находке необходимо сообщить в экстренные службы.
Ранее в Курской области сбили пять беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru