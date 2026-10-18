Украина должна вернуть свыше $160 млрд по госдолгу до 2037 года

За следующие десять лет за обслуживание и погашение государственного долга Украина должна выплатить $160,348 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные графика платежей Минфина страны.

С конца 2013 года внешний госдолг Украины вырос в 24 раза

Отмечается, что этот график не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа текущего года достиг $215,55 млрд. Известно, что до конца 2027 года Киев должен выплатить в счет погашения основной суммы внешнего и внутреннего долга $103,813 млрд и еще $56,535 млрд за его обслуживание.

Согласно оценке украинских чиновников, госдолг страны к концу 2026 года достигнет 10 трлн 146 млрд гривен ($226 млрд). Проект госбюджета страны на следующий год предполагает дефицит в $37 млрд и рост госдолга до $276 млрд.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за время нахождения у власти Владимира Зеленского госдолг Украины увеличился в 4,5 раза.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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