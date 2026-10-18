Украина должна вернуть свыше $160 млрд по госдолгу до 2037 года
За следующие десять лет за обслуживание и погашение государственного долга Украина должна выплатить $160,348 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные графика платежей Минфина страны.
Отмечается, что этот график не отображает полную сумму госдолга Украины, который по итогам августа текущего года достиг $215,55 млрд. Известно, что до конца 2027 года Киев должен выплатить в счет погашения основной суммы внешнего и внутреннего долга $103,813 млрд и еще $56,535 млрд за его обслуживание.
Согласно оценке украинских чиновников, госдолг страны к концу 2026 года достигнет 10 трлн 146 млрд гривен ($226 млрд). Проект госбюджета страны на следующий год предполагает дефицит в $37 млрд и рост госдолга до $276 млрд.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за время нахождения у власти Владимира Зеленского госдолг Украины увеличился в 4,5 раза.
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