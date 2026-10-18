Новак: Европе нечем покрыть дефицит газа, кроме поставок из РФ

Европа не сможет покрыть дефицит газа без поставок из России, так как Ормузский пролив закрыт, а катарский завод останавливался после атак. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Вестям» в рамках Российской энергетической недели.

Он подчеркнул, что политики Европы «стреляют себе в ногу», запрещая поставки, в том числе из России. Новак объяснил, что за рост цен заплатят европейские потребители. По его словам, в Европе будет дефицит, а запрет на поставки СПГ с 1 января вызовет огромное удивление, так как рынок в регионе не сбалансирован.

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«Дефицит, запасы газовых хранилищ значительно ниже, по-моему, на 10% ниже, чем средние запасы на этот период в предыдущие годы», - рассказал Новак.

Вице-премьер РФ уточнил, что за девять месяцев в Европу было поставлено 12 млн тонн СПГ, что больше, чем годом ранее. Он заметил, что страны региона хотят быстрее заполнить и купить больше СПГ до 1 января 2027 года.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН отметил, что смягчение санкций в отношении перевозящих российское топливо танкеров станет логичным продолжением «дизельной сделки» Владимира Путина и Дональда Трампа, а в дальнейшем возможно продолжение заморозки рестрикций в отношении российского энергетического сектора.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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