Новак: Европе нечем покрыть дефицит газа, кроме поставок из РФ

Европа не сможет покрыть дефицит газа без поставок из России, так как Ормузский пролив закрыт, а катарский завод останавливался после атак. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Вестям» в рамках Российской энергетической недели.

Он подчеркнул, что политики Европы «стреляют себе в ногу», запрещая поставки, в том числе из России. Новак объяснил, что за рост цен заплатят европейские потребители. По его словам, в Европе будет дефицит, а запрет на поставки СПГ с 1 января вызовет огромное удивление, так как рынок в регионе не сбалансирован.