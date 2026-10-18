Актер: Российскому дубляжу не хватает профессионализма
Дубляжу в России не хватает не новых голосов, а профессиональных кадров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера дубляжа, диктора Всеволода Кузнецова, в частности работавшего над проектами телеканала ТНТ.
По его мнению, освоение этой сферы требует специальных навыков и подготовки. Актер добавил, что сейчас существует много платных курсов и небольших студий, но это отдельная профессия, и одного интереса к ней недостаточно.
Он заметил, что во время озвучивания необходимо быстро войти в материал, понять персонажа и присвоить себе текст. Кузнецов рассказал, что для работы в дубляже важны сценречь и владение техникой. Он уточнил, что даже хорошему актеру может потребоваться время, чтобы освоить специфику озвучивания.
Всеволод Кузнецов озвучивал в кино Киану Ривза, Тома Круза, Брэда Питта и других актеров. Его голос также звучал в документальных фильмах телеканалов «НТВ» и «Россия» и в телепроекте «Битва экстрасенсов».
Ранее народный артист России Владимир Машков, возглавляющий Театральную школу Олега Табакова, выступил против практики подготовки актеров в непрофильных вузах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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