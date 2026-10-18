Умер актер Майкл Форест
В США ушел из жизни американский актер Майкл Форест. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал друг знаменитости Джеймс А. Браун.
Звезде было 97 лет. По словам друга артиста, актер умер 14 октября. Согласно информации Hollywood Repourter, последние годы он жил в доме для престарелых в Неваде.
Одними из самых популярных работ Майкла Фореста стали проекты «Кинг Конг жив», «Изгой». Он озвучивал мультфильмы. К тому же актер появлялся в эпизодах телесериалов «Сумеречная зона» и «Стар Трек», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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