Умер актер Майкл Форест

Звезде было 97 лет. По словам друга артиста, актер умер 14 октября. Согласно информации Hollywood Repourter, последние годы он жил в доме для престарелых в Неваде.

Одними из самых популярных работ Майкла Фореста стали проекты «Кинг Конг жив», «Изгой». Он озвучивал мультфильмы. К тому же актер появлялся в эпизодах телесериалов «Сумеречная зона» и «Стар Трек», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».