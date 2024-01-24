Российские средства ПВО сбили две украинских ракеты «Точка-У»
24 января 202416:56
Украинские военные предприняли попытку обстрела территории России ракетами «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, обе ракеты перехватили российские средства ПВО.
Всего, уточнили в Минобороны, за прошедшие сутки российские военные уничтожили 51 украинский БПЛА.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов со стороны Украины погибли три мирных жителя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru