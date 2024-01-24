Пушилин: после обстрелов ВСУ погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил в Telegram глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: военные РФ продвигаются в направлении Курахово, откуда обстреляли Донецк

По его словам, еще 15 человек пострадали. В Куйбышевском районе Донецка погиб сотрудник МЧС России, еще один спасатель ранен. В этом районе пострадали две женщины и пятеро мужчин. Все они гражданские.

В Ясиноватой после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника погибли мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения. На трассе Донецк – Мариуполь был ранен мужчина. В Волновахе при детонации взрывоопасного предмета пострадали шестеро мужчин.

Из-за обстрелов Вооруженных сил Украины получили повреждения восемь жилых домов, Дворец культуры имени Куйбышева и детский сад.

Ранее украинская армия обстреляла приемную Пушилина в Донецке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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