Кремль: Удары по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на обстрел Донецка
Ракетный удар российской армии по объектам в Киеве и Харькове нельзя рассматривать как ответные действия на последний обстрел Вооруженных сил Украины Донецка, где погибли люди. Такой комментарий на встрече с журналистами дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В первой половине дня вторника по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Сумской областях. Появились видео попаданий в жилые дома. Есть погибшие и раненые, их число уточняется.
Песков в очередной раз заявил, что российские военные не обстреливают социальные объекты и жилые кварталы. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны РФ ранее сообщило, что утром 21 января ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка. Снаряды попали по рынку в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, 26 ранены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru