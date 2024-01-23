Кремль: Удары по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на обстрел Донецка

Ракетный удар российской армии по объектам в Киеве и Харькове нельзя рассматривать как ответные действия на последний обстрел Вооруженных сил Украины Донецка, где погибли люди. Такой комментарий на встрече с журналистами дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В первой половине дня вторника по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Сумской областях. Появились видео попаданий в жилые дома. Есть погибшие и раненые, их число уточняется.

Песков в очередной раз заявил, что российские военные не обстреливают социальные объекты и жилые кварталы. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны РФ ранее сообщило, что утром 21 января ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка. Снаряды попали по рынку в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, 26 ранены.

