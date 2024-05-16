Российские средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью

Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что беспилотник сбили примерно в 17:00 по московскому времени. Целью БПЛА был объект на территории России.

Беспилотники самолетного типа могут преодолевать значительные расстояния с несколькими десятками килограммов взрывчатки. Украинская армия неоднократно пыталась атаковать российскую территорию при помощи таких дронов.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области два снаряда РСЗО «Ольха».


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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПВОБелгородская область

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