Российские средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью
Российские дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что беспилотник сбили примерно в 17:00 по московскому времени. Целью БПЛА был объект на территории России.
Беспилотники самолетного типа могут преодолевать значительные расстояния с несколькими десятками килограммов взрывчатки. Украинская армия неоднократно пыталась атаковать российскую территорию при помощи таких дронов.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области два снаряда РСЗО «Ольха».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью
- Минфин США ввел санкции против двух россиян и трех компаний в РФ за связи с КНДР
- СМИ: Комитет Госдумы выступил против отсрочки от мобилизации отцам трех детей
- В Белгородской области выпускникам разрешили отказываться от сдачи ЕГЭ
- Крис Хемсворт получит звезду на «Аллее славы»
- Моргенштерн изменил название лейбла Bugatti из-за жалоб автомобильного бренда
- Трибьют-концерт The Beatles в соборе провалился из‑за плохой акустики
- Женщина погибла на Кубани после столкновения микроавтобуса с легковушкой
- В Калининграде раскрыли канал незаконной миграции
- Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru