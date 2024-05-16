Российские средства ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью

Отмечается, что беспилотник сбили примерно в 17:00 по московскому времени. Целью БПЛА был объект на территории России.

Беспилотники самолетного типа могут преодолевать значительные расстояния с несколькими десятками килограммов взрывчатки. Украинская армия неоднократно пыталась атаковать российскую территорию при помощи таких дронов.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили над территорией Белгородской области два снаряда РСЗО «Ольха».



