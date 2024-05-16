Над территорией Белгородской области сбили два снаряда РСЗО «Ольха»

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских сил атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожен дрон ВСУ

По данным ведомства, инцидент произошёл около 14:00 мск 16 мая над территорией Белгородской областьи.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», - говорится в сообщении.

Ранее водитель и два пассажира пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФБелгородская областьПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры