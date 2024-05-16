Над территорией Белгородской области сбили два снаряда РСЗО «Ольха»
16 мая 202415:24
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских сил атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 14:00 мск 16 мая над территорией Белгородской областьи.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», - говорится в сообщении.
Ранее водитель и два пассажира пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru