Минобороны России: ВС РФ уничтожили 600 самолетов ВСУ с начала спецоперации

Российские военные уничтожили с начала спецоперации 600 украинских самолетов и 1300 машин РСЗО, сообщили в Минобороны России.

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном

В российском оборонном ведомстве заявили, что за сутки ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров. Также российские военные сбили три МиГ-29 ВСУ.

Потери украинской стороны составили порядка 1380 человек, отметили в Минобороны РФ.

Ранее над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы «Ольха», ракету комплекса «Точка-У» и беспилотник ВСУ, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры