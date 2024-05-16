Минобороны России: ВС РФ уничтожили 600 самолетов ВСУ с начала спецоперации
16 мая 202413:20
Российские военные уничтожили с начала спецоперации 600 украинских самолетов и 1300 машин РСЗО, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве заявили, что за сутки ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров. Также российские военные сбили три МиГ-29 ВСУ.
Потери украинской стороны составили порядка 1380 человек, отметили в Минобороны РФ.
Ранее над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда системы «Ольха», ракету комплекса «Точка-У» и беспилотник ВСУ, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru