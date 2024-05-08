Российские солдаты спасли сбежавшего от ВСУ жителя Запорожской области

Российские военные помогли мирному жителю Запорожской области Александру Ширшову выбраться из территорий, подконтрольных ВСУ. Об этом сообщило издание «Известия».

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По словам спасенного мужчины, российские солдаты забросили ретрансляторы на территории, занятые украинскими войсками. Мирное население пользовалось ими, чтобы информировать о своем передвижении в сторону России.

Прячась от патрулей, Ширшов мог выбираться из укрытий лишь по вечерам. В компании других мирных граждан он направлялся в населенный пункт Акимовка, однако всех, кроме него, близ автомагистрали уничтожили военнослужащие ВСУ.

Мужчина пробирался к российским военным на протяжении трех дней. Телефон у него был выключен, чтобы его невозможно было отследить.

В момент встречи Ширшова с российскими военными украинские бойцы открыли огонь. Мужчина рассказал, что чудом выжил, а мирные жители, оставшиеся в Запорожской области, желают лишь спокойствия и мира.

Ранее наводчика БТР 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Ковалыка, расстрелявшего жителя Мариуполя, приговорил к 25 годам лишения свободы Верховный суд ДНР.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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