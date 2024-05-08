Российские солдаты спасли сбежавшего от ВСУ жителя Запорожской области
Российские военные помогли мирному жителю Запорожской области Александру Ширшову выбраться из территорий, подконтрольных ВСУ. Об этом сообщило издание «Известия».
По словам спасенного мужчины, российские солдаты забросили ретрансляторы на территории, занятые украинскими войсками. Мирное население пользовалось ими, чтобы информировать о своем передвижении в сторону России.
Прячась от патрулей, Ширшов мог выбираться из укрытий лишь по вечерам. В компании других мирных граждан он направлялся в населенный пункт Акимовка, однако всех, кроме него, близ автомагистрали уничтожили военнослужащие ВСУ.
Мужчина пробирался к российским военным на протяжении трех дней. Телефон у него был выключен, чтобы его невозможно было отследить.
В момент встречи Ширшова с российскими военными украинские бойцы открыли огонь. Мужчина рассказал, что чудом выжил, а мирные жители, оставшиеся в Запорожской области, желают лишь спокойствия и мира.
Ранее наводчика БТР 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Ковалыка, расстрелявшего жителя Мариуполя, приговорил к 25 годам лишения свободы Верховный суд ДНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru