Фельдшера ВСУ приговорили к 30 годам колонии за расстрел мирных жителей

Суд признал вину Матвиенко в убийстве более двух лиц, совершенном организованной группой из политической и идеологической ненависти, покушении на такое преступление и в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории.

Следствие установило, что осужденный совместно с другими военнослужащими ВСУ 29 марта расстрелял из автомата по приказу командира автомобиль с мирными жителями в Мариуполе. Двумя днями позднее, 31 марта, он совершил аналогичное преступление, расстреляв движущуюся колонну из трех гражданских машин.

Ранее двоих украинских военных, застреливших мирного жителя в Мариуполе, Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

