Фельдшера ВСУ приговорили к 30 годам колонии за расстрел мирных жителей
Военнослужащего ВСУ, 37-летнего фельдшера медпункта Виталия Матвиенко, приговорили к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел шестерых мирных жителей Мариуполя и покушение на убийство еще четырех. Приговор вынес Верховный суд ДНР. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Суд признал вину Матвиенко в убийстве более двух лиц, совершенном организованной группой из политической и идеологической ненависти, покушении на такое преступление и в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории.
Следствие установило, что осужденный совместно с другими военнослужащими ВСУ 29 марта расстрелял из автомата по приказу командира автомобиль с мирными жителями в Мариуполе. Двумя днями позднее, 31 марта, он совершил аналогичное преступление, расстреляв движущуюся колонну из трех гражданских машин.
Ранее двоих украинских военных, застреливших мирного жителя в Мариуполе, Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru