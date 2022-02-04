Российские системы ПВО С-400 прибыли под Брест на учения

Дивизион российских систем противовоздушной обороны С-400 прибыл на белорусский полигон под Брестом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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Он будет участвовать в совместных учениях. «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа будет задействован в проверке сил реагирования Союзного государства.

Подразделения ПВО совершили марш комбинированным способом протяженностью более 9 тысяч километров из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае.

Переброска войск в рамках совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» прошла блестяще. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В НАТО заявили, что «наращивание» военных сил России в Белоруссии стало крупнейшим со времен холодной войны.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:С-400УченияБелоруссия
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