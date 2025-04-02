Новая служба по вопросам гражданства и мигрантов появится в России

Президент поручил кабинету министров в трёхмесячный срок разработать предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД, а министру внутренних дел — провести организационные мероприятия для формирования Службы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выступая сегодня в Совете Федерации, генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что МВД допустило «значительные упущения» в вопросах миграционного контроля. В значительной степени именно из-за этого не было в наличии актуальных данных о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны.

