Новая служба по вопросам гражданства и мигрантов появится в России
Президент России Владимир Путин распорядился создать новую Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев министерства внутренних дел. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
Служба будет сформирована на базе Главного управления по вопросам миграции МВД. Её возглавит Андрей Кикоть — бывший прокурор Новгородской области, заместитель генерального прокурора Игоря Краснова.
Президент поручил кабинету министров в трёхмесячный срок разработать предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД, а министру внутренних дел — провести организационные мероприятия для формирования Службы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выступая сегодня в Совете Федерации, генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что МВД допустило «значительные упущения» в вопросах миграционного контроля. В значительной степени именно из-за этого не было в наличии актуальных данных о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru