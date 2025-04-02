Чудом выжившая при крушении батискафа в Египте врач пережила клиническую смерть

Врач Уссурийской ЦРБ Татарстана Кристина Валиуллина, которая выжила после крушения батискафа «Синдбад» у берегов Хургады в Египте, рассказала, что пережила клиническую смерть. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Женщина отметила, что «пережила то, чего врагу не пожелаешь». Также она поблагодарила врачей Египта за то, что ей оказали качественную помощь и спасли ее жизнь и жизнь ее детей.

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Валиуллина отметила, что, к сожалению, ее муж анестезиолог-реаниматолог трагически погиб, спасая других людей.

Ранее капитан батискафа рассказал, что последним покинул судно и помогал пассажирам эвакуироваться, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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