Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Пумпянского по отмене санкций
Люксембургский суд Евросоюза удовлетворил иски об отмене санкций, введенных против экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, его жены Галины и сына Александра. Об этом сообщает РИА Новости.
Инстанция решила аннулировать соответствующие постановления Совета ЕС в отношении российского бизнесмена и его семьи. Совету Евросоюза предстоит оплатить судебные издержки.
Ранее суд в Люксембурге постановил, что правомерность сохранения Пумпянских в санкционных списках после выхода предпринимателя из бенефициаров и совета директоров ТМК не доказана.
Дмитрий Пумпянский и члены его семьи попали в санкционный список ЕС в марте 2022 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru