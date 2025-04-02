Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Пумпянского по отмене санкций

Люксембургский суд Евросоюза удовлетворил иски об отмене санкций, введенных против экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, его жены Галины и сына Александра. Об этом сообщает РИА Новости.

Инстанция решила аннулировать соответствующие постановления Совета ЕС в отношении российского бизнесмена и его семьи. Совету Евросоюза предстоит оплатить судебные издержки.

Ранее суд в Люксембурге постановил, что правомерность сохранения Пумпянских в санкционных списках после выхода предпринимателя из бенефициаров и совета директоров ТМК не доказана.

Дмитрий Пумпянский и члены его семьи попали в санкционный список ЕС в марте 2022 года, напоминает RT.

