«Блестяще»: Шойгу оценил переброску войск в рамках учений «Союзная решимость-2022»
Переброска войск в рамках совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» прошла блестяще. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
В среду Шойгу прибыл в Минск, где проинспектирует учения вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Кроме того, российский министр планирует посетить Брест.
Шойгу отметил, что переброска больших группировок войск с техникой из России почти на 10 тысяч км близится к завершению.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», — приводит слова главы Минобороны БЕЛТА.
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