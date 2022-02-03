«Блестяще»: Шойгу оценил переброску войск в рамках учений «Союзная решимость-2022»

В среду Шойгу прибыл в Минск, где проинспектирует учения вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Кроме того, российский министр планирует посетить Брест.

Шойгу отметил, что переброска больших группировок войск с техникой из России почти на 10 тысяч км близится к завершению.

«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», — приводит слова главы Минобороны БЕЛТА.

