Приставы в 2024 году взыскали с должников около 1,3 трлн рублей
Судебные приставы за 2024 год взыскали с должников около 1,3 трлн рублей в российский бюджет и в пользу физических лиц или компаний. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в Совете Федерации РФ.
По его словам, в прошлом году на исполнении находилось более 126 млн исполнительных производств. Благодаря принимаемым приставами мерам было окончено почти 73 млн из них.
«В рамках принудительного исполнения взыскано почти 1,3 трлн рублей», - подчеркнул Аристов.
В бюджет страны было перечислено 458 млрд рублей, в пользу граждан взыскали около 210 млрд, в пользу юрлиц - 607 млрд. Также в прошлом году ФССП взыскала 38,5 млрд рублей ущерба от преступлений.
Ранее Дмитрий Аристов рассказал, что средний размер кредиторской задолженности в России составляет более 121 тысячи рублей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru