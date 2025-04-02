Приставы в 2024 году взыскали с должников около 1,3 трлн рублей

Судебные приставы за 2024 год взыскали с должников около 1,3 трлн рублей в российский бюджет и в пользу физических лиц или компаний. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в Совете Федерации РФ.

По его словам, в прошлом году на исполнении находилось более 126 млн исполнительных производств. Благодаря принимаемым приставами мерам было окончено почти 73 млн из них.

«В рамках принудительного исполнения взыскано почти 1,3 трлн рублей», - подчеркнул Аристов.

В бюджет страны было перечислено 458 млрд рублей, в пользу граждан взыскали около 210 млрд, в пользу юрлиц - 607 млрд. Также в прошлом году ФССП взыскала 38,5 млрд рублей ущерба от преступлений.

Ранее Дмитрий Аристов рассказал, что средний размер кредиторской задолженности в России составляет более 121 тысячи рублей, напоминает RT.

