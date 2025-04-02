Москалькова: Россия и Украина передадут по 1500 посылок военнопленным

Россия и Украина в апреле обменяются посылками для военнопленных, с каждой стороны будет передано по 1500 посылок. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как отметила омбудсмен, важно, чтобы попавшие в плен россияне чувствовали связь с Родиной, поддержку и были уверены, что их вернут домой.

«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами… Посылки собраны, в этом месяце начинается вручение… По 1500 с каждой стороны», - подчеркнула Москалькова.

Ранее омбудсмен сообщила, что с территории Украины в Россию вернулись 25 жителей курского приграничья, пишет RT.

