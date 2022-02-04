В НАТО прокомментировали «перемещение» ВС РФ в Белоруссию

«Мы видим широкий спектр новейших российских вооружений», – заявил он. Генсек также отметил, что «развертывание» российских вооруженных сил в Белоруссии планируется с участием боевых частей численностью 30 тысяч человек, подразделений спецназа, современных истребителей, включая Су-35, а также ракетных систем двойного назначения «Искандер» и комплексов ПВО С-400.

Как отметили в НАТО, российское «усиление» в Белоруссии происходит одновременно с планирующимися в феврале учениями ядерных сил России.

Переброска войск в рамках совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» прошла блестяще. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

