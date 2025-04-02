В ЛНР священник пострадал при атаке украинского беспилотника

Украинский дрон атаковал машину священника в селе Новоникольское в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, передает пресс-служба правительства ЛНР.

«Протоиерей Максим Коханов получил осколочные ранения головы и ног, возвращаясь с богослужения. Мужчина самостоятельно добрался до местного фельдшерского пункта», - отмечается в сообщении.

Также священнослужитель получил контузию. Раненого эвакуировали в Сватовскую больницу поздно вечером, когда снизилась активность БПЛА противника. Медики оказывают помощь протоиерею.

Ранее в Таганроге из-за атаки украинских беспилотников пострадали два человека, они получили ожоги и порезы, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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